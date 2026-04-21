Bồ Đào Nha
Uzbekistan
Anh
Ghana
IFK Mariehamn
HJK Helsinki
BK Astrio
Angelholms FF
Dinamo Tbilisi
Dinamo Batumi
SC Grossschwarzenlohe
VfB Eichstatt
CA Colegiales (R)
Almirante Brown (R)
Jarfalla
FC Arlanda
Cabofriense RJ
Bonsucesso
Perolas Negras
Santa Cruz-RJ
Americano RJ
Macae
Olaria
Duque de Caxias RJ
Cruzeiro U20
America MG U20
Vitoria U20
Santos U20
Gremio U20
Bahia U20
Sao Paulo U20
Fortaleza (Y)
Alloa Athletic
Civil Service Strollers FC
Nairn County
Inverness
Pen-y-Bont FC
Trey Thomas Drossel
Buckley Town
Llandudno
Gibraltar
San Marino
Paris
Monaco
Round 1
NBA Draft
Nữ Las Vegas Aces
Nữ NY Liberty
Whai
Southland Sharks
Quezon Toda Aksyon
Bataan Risers
Negros Muscovados
Rizal Xentro Golden
Pasig City
Iloilo Royals
Borneo Hornbills
Pelita Jaya Jakarta
Barcelona
Valencia
Nữ Mystics
Nữ Minnesota Lynx
Nữ Indiana Fever
Nữ Phoenix Mercury
Nữ Chicago Sky
Nữ Portland Fire
Santurce Crabbers
Aguada Santeros
Nữ Golden State
Nữ Atlanta Dream
Manawatu Jets
Otago Nuggets
Sarangani
Mindoro Tamaraws
San Juan Knights
Marikina Shoemasters
Quezon Huskers
Batangas Rum Masters
Đà Nẵng Dragons
Hà Nội Buffalo
Maximo Zeitune
Nicolas Zanellato
Valerio Aboian
Valentin Basel
Nicolas Barrientos
Ariel Behar
Luca Castelnuovo
Akira Santillan
Thiago Cigarran
Santiago Rodriguez Taverna
Cristian Rodriguez
Andres Urrea
Monzon I
Villalon N
Luis Felipe Miguel
Thiago Seyboth Wild
Ekaterina Alexandrova
Mirra Andreeva
Zheng Qinwen
Clara Tauson
Iga Swiatek
Emma Navarro
Lai Jun Heng
Jasmine Yeung
Noel Carino
Chinue de la Merced
Adriano Viale Aguirre
William Boegebjerg
Tian Qi Zhang
Audrey Chang
Christopher Gunawan
Zoey Tan
Josh Nguyen
Fabio Caponio
Cheam June Wei
Chamakura, Anirv Reddy
Jing Hong Kok
Shaurya Gullaiya
Ting Yen-Chen
Uriel Francisco Canjura Artiga
Kuo Kuan Lin
Garret Tan
Timothy Lock
Matthias Kicklitz
Daniel Leung
Jackie Dent
Zachary Desjardins
Simone Huang
Rounak Chouhan
Enogat Roy
Vivien Sandorhazi
Disha Gupta
Anna Tatranova
Chloe Hoang
Yevheniia Kantemyr
Anna Siess Ryberg
Tereza Svabikova
Clara Azurmendi
Alistair Casey
Mathew Fogarty
Takuto Goto
Tsubasa Yoshida
Chen Cheng Kuan
Liu Kuang Heng
Lai Junheng
Xu Zicheng
Ludwig Axelsson
Filip Karlborg
Oliver Chen
Tao Chenyi
Tonkid Saeheng
Saranyu Wasuwat
Kiren Milan Deraj
Kyi Nichols
Amy Sha
Cassidy Yeh
Ấn Độ
Bahrain
Mexico U21
Venezuela U21
USA U21
CH Dominican U21
Canada U21
Nicaragua U21
Guatemala U21
Barbados U21
Bulgaria
Italy
Trung Quốc
Thổ Nhĩ Kỳ
Serbia
Nhật Bản
Ukraine
Brazil
Argentina
Đức
Cuba
USA
Ba Lan
Bỉ
Slovenia
Canada
Pháp
Iran
Nigma Galaxy
Natus Vincere
Mousesports
Inner Circle X Insanity
Huligani
4ikibamboni
Yellow Submarine
Virtus.pro
Power Rangers
Team Vision
The Bug
Gg Boom
GamerLegion
Acend
Atrix
Shimmer
Ex-mana
Honvéd
Inner Circle
Sharks/Eternal Fire winner
Lp
Vasco
Betclic Apogee Esports
FOKUS/OG loser
Isurus
MIBR Academy
AM
Sharks/Eternal Fire loser
Keyd Stars
Yawara