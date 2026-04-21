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CakhiaTV - Xem Trực Tiếp Bóng Đá HD - Link Xem Cà Khịa TV

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365
FIFA World Cup FIFA World Cup
28
Ngoại Hạng Trung Quốc Ngoại Hạng Trung Quốc
1
Aus NPL U23 Aus NPL U23
1
AUS NSW-N U20 AUS NSW-N U20
1
Australia Queensland State Leagues Australia Queensland State Leagues
2
Australia Queensland Women Australia Queensland Women
4
Australian Welsh League Australian Welsh League
1
Bhutan Premier League Bhutan Premier League
2
BRA Campeonato Mineiro 2 BRA Campeonato Mineiro 2
5
BRA Campeonato Paulista (Y) BRA Campeonato Paulista (Y)
7
Brazilian Youth Championship Brazilian Youth Championship
1
Campeonato Brasileiro Sub-20 Campeonato Brasileiro Sub-20
9
Capital NPL 1 Capital NPL 1
1
CFA Member Association Champions League CFA Member Association Champions League
3
Chilean Cup Chilean Cup
9
Chinese Women Super League Chinese Women Super League
6
Copa de la Liga Copa de la Liga
4
Copa Espírito Santo Copa Espírito Santo
1
Copa Rio Copa Rio
7
Cúp Lithuanian Cúp Lithuanian
2
Cúp Thụy Điển Cúp Thụy Điển
2
Ethiopia Premier League Ethiopia Premier League
4
Faroe Islands Cup Faroe Islands Cup
2
FFSA Premier League FFSA Premier League
3
Fiji Cup Fiji Cup
2
Finnish Women Ykkonen Finnish Women Ykkonen
2
Finnish Ykkonen Finnish Ykkonen
2
Gabon Championnat D1 Gabon Championnat D1
1
Georgia Cup Georgia Cup
1
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
1
Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
41
Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
1
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
1
Hạng 2 Estonia Hạng 2 Estonia
1
Hạng 2 Iceland Hạng 2 Iceland
4
Hạng 2 Lithuania Hạng 2 Lithuania
3
Hạng 2 Phần Lan Hạng 2 Phần Lan
2
Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
14
Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
1
Hạng 2 Trung Quốc Hạng 2 Trung Quốc
6
Hạng 3 Na Uy Hạng 3 Na Uy
3
Hạng Nhất Ireland Hạng Nhất Ireland
4
Hạng Nhất Kazakhstan Hạng Nhất Kazakhstan
7
Hạng Nhất Nữ Iceland Hạng Nhất Nữ Iceland
1
Hubei City Football League Hubei City Football League
1
Iceland Cup Iceland Cup
1
JPN Nadeshiko League 1 JPN Nadeshiko League 1
1
Kazakhstan Cup Kazakhstan Cup
2
Kuwait Premier League Kuwait Premier League
3
Lebanese Premier League Lebanese Premier League
4
MLS Next Pro MLS Next Pro
4
New Zealand Central Premier League New Zealand Central Premier League
3
New Zealand South Premier League New Zealand South Premier League
5
Ngoại Hạng Belarus Ngoại Hạng Belarus
3
Ngoại Hạng Canada Ngoại Hạng Canada
1
Ngoại Hạng Darwin Ngoại Hạng Darwin
2
Ngoại Hạng Mông Cổ Ngoại Hạng Mông Cổ
4
NSW Premier League NSW Premier League
1
NSW-N Premier League NSW-N Premier League
3
NZ Northern Premier League NZ Northern Premier League
5
QLD D2 QLD D2
1
QLD Premier League QLD Premier League
2
Rural Football Super League Rural Football Super League
3
RUS D3B RUS D3B
1
S R C S R C
1
South Australia State League 1 South Australia State League 1
1
Syrian Premier League Syrian Premier League
1
TAS Premier League TAS Premier League
3
USA NWSL Challenge Cup USA NWSL Challenge Cup
1
USL Championship USL Championship
3
USL Cup USL Cup
1
USL League One USL League One
4
USL League Two USL League Two
48
USL WLW USL WLW
1
VĐQG Estonia VĐQG Estonia
1
VĐQG Georgia VĐQG Georgia
2
VĐQG Iceland VĐQG Iceland
1
VĐQG Ireland VĐQG Ireland
4
VĐQG Latvia VĐQG Latvia
5
VĐQG Marốc VĐQG Marốc
8
VĐQG Nữ Iceland VĐQG Nữ Iceland
2
VĐQG Nữ Thụy Điển VĐQG Nữ Thụy Điển
3
VĐQG Phần Lan VĐQG Phần Lan
1
VIC Premier League VIC Premier League
4
VIC Women Premier League VIC Women Premier League
2
Vietnam Womens League Vietnam Womens League
3
Western Australia NPL Western Australia NPL
1
WK League WK League
2
Yemen League Division 1 Yemen League Division 1
1
Youth Championship Russia Youth Championship Russia
7
FIFA World Cup
00:00 - 24/06

Bồ Đào Nha

VS

Uzbekistan

HT 0 - 0
Soccer Field
0 - 0
 Flag
0 - 0
HT 0 - 0
Soccer Field
0 - 0
 Flag
0 - 0
ROY
NICK
BRADY
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FIFA World Cup
03:00 - 24/06

Anh

VS

Ghana

Flag
1 - 1
Flag
Flag
1 - 1
Flag
ROY
NICK
ASTRA
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VĐQG Phần Lan
00:00 - 24/06

IFK Mariehamn

VS

HJK Helsinki

Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
8 - 2
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
8 - 2
Flag
POLO
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Cúp Thụy Điển
00:00 - 24/06

BK Astrio

VS

Angelholms FF

Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag
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VĐQG Georgia
00:00 - 24/06

Dinamo Tbilisi

VS

Dinamo Batumi

Flag
2 - 2
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
2 - 2
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag
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Giao Hữu CLB
00:00 - 24/06

SC Grossschwarzenlohe

VS

VfB Eichstatt

Flag
1 - 0
Flag
Flag
1 - 0
Flag
8xbet
Giải trẻ Argentina
00:00 - 24/06

CA Colegiales (R)

VS

Almirante Brown (R)

Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 3
Flag Flag
2 - 2
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 3
Flag Flag
2 - 2
Flag
8xbet
Cúp Thụy Điển
00:30 - 24/06

Jarfalla

VS

FC Arlanda

Flag
2 - 3
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
3 - 0
Flag
Flag
2 - 3
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
3 - 0
Flag
8xbet
Copa Rio
00:45 - 24/06

Cabofriense RJ

VS

Bonsucesso

Flag
3 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 2
Flag
Flag
3 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 2
Flag
8xbet
Copa Rio
00:45 - 24/06

Perolas Negras

VS

Santa Cruz-RJ

Flag
0 - 5
Flag
Flag
0 - 5
Flag
8xbet
Copa Rio
00:45 - 24/06

Americano RJ

VS

Macae

Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 2
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 2
Flag
8xbet
Copa Rio
00:45 - 24/06

Olaria

VS

Duque de Caxias RJ

Flag
0 - 2
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag
Flag
0 - 2
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag
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Campeonato Brasileiro Sub-20
01:00 - 24/06

Cruzeiro U20

VS

America MG U20

Flag
4 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
4 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag
8xbet
Campeonato Brasileiro Sub-20
01:00 - 24/06

Vitoria U20

VS

Santos U20

Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
2 - 1
Flag
8xbet
Campeonato Brasileiro Sub-20
01:00 - 24/06

Gremio U20

VS

Bahia U20

Flag
1 - 2
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
2 - 3
Flag
Flag
1 - 2
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
2 - 3
Flag
8xbet
Campeonato Brasileiro Sub-20
01:00 - 24/06

Sao Paulo U20

VS

Fortaleza (Y)

Flag
0 - 1
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag
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Giao Hữu CLB
01:30 - 24/06

Alloa Athletic

VS

Civil Service Strollers FC

HT 0 - 0
Soccer Field
0 - 0
 Flag
0 - 0
HT 0 - 0
Soccer Field
0 - 0
 Flag
0 - 0
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Giao Hữu CLB
01:30 - 24/06

Nairn County

VS

Inverness

Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 6
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 6
Flag Flag
1 - 1
Flag
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Giao Hữu CLB
01:30 - 24/06

Pen-y-Bont FC

VS

Trey Thomas Drossel

HT 0 - 0
Soccer Field
0 - 0
 Flag
0 - 0
HT 0 - 0
Soccer Field
0 - 0
 Flag
0 - 0
8xbet
Giao Hữu CLB
01:30 - 24/06

Buckley Town

VS

Llandudno

Flag
5 - 0
Flag Flag
2 - 3
Flag Flag
2 - 3
Flag
Flag
5 - 0
Flag Flag
2 - 3
Flag Flag
2 - 3
Flag
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league Tất cả giải đấu
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39
Ligue Nationale de Basket Pro A Ligue Nationale de Basket Pro A
1
Liga Asociación de Clubs de Baloncesto Liga Asociación de Clubs de Baloncesto
1
Philippines MPBL Philippines MPBL
9
Vietnam VBA Vietnam VBA
2
Baloncesto Superior Nacional Baloncesto Superior Nacional
4
FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers
3
FIBA European Championship for Small Countries FIBA European Championship for Small Countries
1
Indonesia Basketball League Indonesia Basketball League
1
National Basketball League1 South National Basketball League1 South
1
NBA Draft NBA Draft
1
New Zealand National Basketball League New Zealand National Basketball League
4
Women National Basketball Association Women National Basketball Association
11
FIBA European Championship for Small Countries
00:30 - 24/06

Gibraltar

VS

San Marino

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Ligue Nationale de Basket Pro A
02:10 - 24/06

Paris

VS

Monaco

8xbet
NBA Draft
07:00 - 24/06

Round 1

VS

NBA Draft

8xbet
Women National Basketball Association
09:00 - 24/06

Nữ Las Vegas Aces

VS

Nữ NY Liberty

TOMMY
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New Zealand National Basketball League
14:00 - 24/06

Whai

VS

Southland Sharks

8xbet
Philippines MPBL
15:00 - 24/06

Quezon Toda Aksyon

VS

Bataan Risers

8xbet
Philippines MPBL
17:00 - 24/06

Negros Muscovados

VS

Rizal Xentro Golden

8xbet
Philippines MPBL
19:00 - 24/06

Pasig City

VS

Iloilo Royals

8xbet
Indonesia Basketball League
19:00 - 24/06

Borneo Hornbills

VS

Pelita Jaya Jakarta

8xbet
Liga Asociación de Clubs de Baloncesto
01:00 - 25/06

Barcelona

VS

Valencia

8xbet
Women National Basketball Association
06:30 - 25/06

Nữ Mystics

VS

Nữ Minnesota Lynx

8xbet
Women National Basketball Association
06:30 - 25/06

Nữ Indiana Fever

VS

Nữ Phoenix Mercury

8xbet
Women National Basketball Association
07:00 - 25/06

Nữ Chicago Sky

VS

Nữ Portland Fire

8xbet
Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 25/06

Santurce Crabbers

VS

Aguada Santeros

8xbet
Women National Basketball Association
09:00 - 25/06

Nữ Golden State

VS

Nữ Atlanta Dream

8xbet
New Zealand National Basketball League
14:00 - 25/06

Manawatu Jets

VS

Otago Nuggets

8xbet
Philippines MPBL
15:00 - 25/06

Sarangani

VS

Mindoro Tamaraws

8xbet
Philippines MPBL
17:00 - 25/06

San Juan Knights

VS

Marikina Shoemasters

8xbet
Philippines MPBL
19:00 - 25/06

Quezon Huskers

VS

Batangas Rum Masters

8xbet
Vietnam VBA
19:30 - 25/06

Đà Nẵng Dragons

VS

Hà Nội Buffalo

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league Tất cả giải đấu
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league Tất cả giải đấu
9
ATP Challenger Piracicaba, Brazil Men Doubles ATP Challenger Piracicaba, Brazil Men Doubles
1
ATP Challenger Piracicaba, Brazil Men Singles ATP Challenger Piracicaba, Brazil Men Singles
4
ATP Challenger Targu Mures, Romania Men Doubles ATP Challenger Targu Mures, Romania Men Doubles
1
WTA Bad Homburg Women Singles WTA Bad Homburg Women Singles
3
ATP Challenger Piracicaba, Brazil Men Singles
21:10 - 23/06

Maximo Zeitune

VS

Nicolas Zanellato

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Maximo Zeitune
-
-
-
-
-
Nicolas Zanellato
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Piracicaba, Brazil Men Singles
23:00 - 23/06

Valerio Aboian

VS

Valentin Basel

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Valerio Aboian
-
-
-
-
-
Valentin Basel
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Targu Mures, Romania Men Doubles
01:05 - 24/06

Nicolas Barrientos

Ariel Behar

VS

Luca Castelnuovo

Akira Santillan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nicolas Barrientos/Ariel Behar
-
-
-
-
-
Luca Castelnuovo/Akira Santillan
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Piracicaba, Brazil Men Singles
01:50 - 24/06

Thiago Cigarran

VS

Santiago Rodriguez Taverna

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thiago Cigarran
-
-
-
-
-
Santiago Rodriguez Taverna
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Piracicaba, Brazil Men Doubles
03:00 - 24/06

Cristian Rodriguez

Andres Urrea

VS

Monzon I

Villalon N

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cristian Rodriguez/Andres Urrea
-
-
-
-
-
Monzon I / Villalon N
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Piracicaba, Brazil Men Singles
04:30 - 24/06

Luis Felipe Miguel

VS

Thiago Seyboth Wild

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Luis Felipe Miguel
-
-
-
-
-
Thiago Seyboth Wild
-
-
-
-
-
8xbet
WTA Bad Homburg Women Singles
16:00 - 24/06

Ekaterina Alexandrova

VS

Mirra Andreeva

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ekaterina Alexandrova
-
-
-
-
-
Mirra Andreeva
-
-
-
-
-
VIC
8xbet
WTA Bad Homburg Women Singles
17:10 - 24/06

Zheng Qinwen

VS

Clara Tauson

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Zheng Qinwen
-
-
-
-
-
Clara Tauson
-
-
-
-
-
VIC
8xbet
WTA Bad Homburg Women Singles
20:30 - 24/06

Iga Swiatek

VS

Emma Navarro

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iga Swiatek
-
-
-
-
-
Emma Navarro
-
-
-
-
-
VIC
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league Tất cả giải đấu
47
US Open, Doubles US Open, Doubles
16
US Open, Mixed Doubles US Open, Mixed Doubles
3
US Open, Singles US Open, Singles
8
US Open, Women Doubles US Open, Women Doubles
16
US Open, Women Singles US Open, Women Singles
4
US Open, Mixed Doubles
01:00 - 24/06

Lai Jun Heng

Jasmine Yeung

VS

Noel Carino

Chinue de la Merced

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lai Jun Heng/Jasmine Yeung
-
-
-
-
-
Noel Carino/Chinue de la Merced
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Singles
01:10 - 24/06

Adriano Viale Aguirre

VS

William Boegebjerg

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Adriano Viale Aguirre
-
-
-
-
-
William Boegebjerg
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Mixed Doubles
01:10 - 24/06

Tian Qi Zhang

Audrey Chang

VS

Christopher Gunawan

Zoey Tan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tian Qi Zhang/Audrey Chang
-
-
-
-
-
Christopher Gunawan/Zoey Tan
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Singles
01:50 - 24/06

Josh Nguyen

VS

Fabio Caponio

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Josh Nguyen
-
-
-
-
-
Fabio Caponio
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Singles
01:50 - 24/06

Cheam June Wei

VS

Chamakura, Anirv Reddy

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cheam June Wei
-
-
-
-
-
Chamakura, Anirv Reddy
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Singles
02:00 - 24/06

Jing Hong Kok

VS

Shaurya Gullaiya

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jing Hong Kok
-
-
-
-
-
Shaurya Gullaiya
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Singles
02:00 - 24/06

Ting Yen-Chen

VS

Uriel Francisco Canjura Artiga

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ting Yen-Chen
-
-
-
-
-
Uriel Francisco Canjura Artiga
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Singles
02:40 - 24/06

Kuo Kuan Lin

VS

Garret Tan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kuo Kuan Lin
-
-
-
-
-
Garret Tan
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Singles
02:40 - 24/06

Timothy Lock

VS

Matthias Kicklitz

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Timothy Lock
-
-
-
-
-
Matthias Kicklitz
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Mixed Doubles
02:50 - 24/06

Daniel Leung

Jackie Dent

VS

Zachary Desjardins

Simone Huang

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Daniel Leung/Jackie Dent
-
-
-
-
-
Zachary Desjardins/Simone Huang
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Singles
02:50 - 24/06

Rounak Chouhan

VS

Enogat Roy

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Rounak Chouhan
-
-
-
-
-
Enogat Roy
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Women Singles
03:30 - 24/06

Vivien Sandorhazi

VS

Disha Gupta

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Vivien Sandorhazi
-
-
-
-
-
Disha Gupta
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Women Singles
03:30 - 24/06

Anna Tatranova

VS

Chloe Hoang

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Anna Tatranova
-
-
-
-
-
Chloe Hoang
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Women Singles
03:40 - 24/06

Yevheniia Kantemyr

VS

Anna Siess Ryberg

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yevheniia Kantemyr
-
-
-
-
-
Anna Siess Ryberg
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Women Singles
03:40 - 24/06

Tereza Svabikova

VS

Clara Azurmendi

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tereza Svabikova
-
-
-
-
-
Clara Azurmendi
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Doubles
04:20 - 24/06

Alistair Casey

Mathew Fogarty

VS

Takuto Goto

Tsubasa Yoshida

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alistair Casey/Mathew Fogarty
-
-
-
-
-
Takuto Goto/Tsubasa Yoshida
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Doubles
04:20 - 24/06

Chen Cheng Kuan

Liu Kuang Heng

VS

Lai Junheng

Xu Zicheng

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Chen Cheng Kuan/Liu Kuang Heng
-
-
-
-
-
Lai Junheng/Xu Zicheng
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Doubles
04:30 - 24/06

Ludwig Axelsson

Filip Karlborg

VS

Oliver Chen

Tao Chenyi

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ludwig Axelsson/Filip Karlborg
-
-
-
-
-
Oliver Chen/Tao Chenyi
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Doubles
04:30 - 24/06

Tonkid Saeheng

Saranyu Wasuwat

VS

Kiren Milan Deraj

Kyi Nichols

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tonkid Saeheng/Saranyu Wasuwat
-
-
-
-
-
Kiren Milan Deraj/Kyi Nichols
-
-
-
-
-
8xbet
US Open, Women Doubles
05:10 - 24/06

Chinue de la Merced

Amy Sha

VS

Zoey Tan

Cassidy Yeh

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Chinue de la Merced/Amy Sha
-
-
-
-
-
Zoey Tan/Cassidy Yeh
-
-
-
-
-
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18
Nations League Nations League
9
AVC Nations Cup AVC Nations Cup
1
Pan-American Cup U21 Pan-American Cup U21
8
AVC Nations Cup
22:30 - 23/06

Ấn Độ

VS

Bahrain

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ấn Độ
-
-
-
-
-
Bahrain
-
-
-
-
-
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Pan-American Cup U21
02:00 - 24/06

Mexico U21

VS

Venezuela U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mexico U21
-
-
-
-
-
Venezuela U21
-
-
-
-
-
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Pan-American Cup U21
04:00 - 24/06

USA U21

VS

CH Dominican U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
USA U21
-
-
-
-
-
CH Dominican U21
-
-
-
-
-
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Pan-American Cup U21
06:00 - 24/06

Canada U21

VS

Nicaragua U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Canada U21
-
-
-
-
-
Nicaragua U21
-
-
-
-
-
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Pan-American Cup U21
08:00 - 24/06

Guatemala U21

VS

Barbados U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Guatemala U21
-
-
-
-
-
Barbados U21
-
-
-
-
-
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Nations League
18:00 - 24/06

Bulgaria

VS

Italy

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bulgaria
-
-
-
-
-
Italy
-
-
-
-
-
8xbet
Nations League
18:00 - 24/06

Trung Quốc

VS

Thổ Nhĩ Kỳ

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Trung Quốc
-
-
-
-
-
Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
-
-
-
8xbet
Nations League
18:30 - 24/06

Serbia

VS

Nhật Bản

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Serbia
-
-
-
-
-
Nhật Bản
-
-
-
-
-
8xbet
Nations League
21:30 - 24/06

Ukraine

VS

Brazil

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ukraine
-
-
-
-
-
Brazil
-
-
-
-
-
8xbet
Nations League
21:30 - 24/06

Argentina

VS

Đức

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Argentina
-
-
-
-
-
Đức
-
-
-
-
-
8xbet
Nations League
22:00 - 24/06

Cuba

VS

USA

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cuba
-
-
-
-
-
USA
-
-
-
-
-
8xbet
Nations League
01:00 - 25/06

Ba Lan

VS

Bỉ

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ba Lan
-
-
-
-
-
Bỉ
-
-
-
-
-
8xbet
Nations League
01:30 - 25/06

Slovenia

VS

Canada

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Slovenia
-
-
-
-
-
Canada
-
-
-
-
-
8xbet
Nations League
01:30 - 25/06

Pháp

VS

Iran

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Pháp
-
-
-
-
-
Iran
-
-
-
-
-
8xbet
Pan-American Cup U21
02:00 - 25/06

USA U21

VS

Venezuela U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
USA U21
-
-
-
-
-
Venezuela U21
-
-
-
-
-
8xbet
Pan-American Cup U21
04:00 - 25/06

Mexico U21

VS

CH Dominican U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mexico U21
-
-
-
-
-
CH Dominican U21
-
-
-
-
-
8xbet
Pan-American Cup U21
06:00 - 25/06

Canada U21

VS

Barbados U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Canada U21
-
-
-
-
-
Barbados U21
-
-
-
-
-
8xbet
Pan-American Cup U21
08:00 - 25/06

Guatemala U21

VS

Nicaragua U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Guatemala U21
-
-
-
-
-
Nicaragua U21
-
-
-
-
-
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15
Digital Crusade DraculaN Season 7 Digital Crusade DraculaN Season 7
4
European Pro League Series 8 Closed Qualifier European Pro League Series 8 Closed Qualifier
1
FERJEE Rainhas do Clutch 2026 Finals FERJEE Rainhas do Clutch 2026 Finals
1
The International Regional Qualifiers 2026 The International Regional Qualifiers 2026
6
Thunderpick World Championship 2026 South America Series 1 Thunderpick World Championship 2026 South America Series 1
3
dota2
The International Regional Qualifiers 2026
00:06 - 24/06

Nigma Galaxy

VS

Natus Vincere

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
The International Regional Qualifiers 2026
15:00 - 24/06

Mousesports

VS

Inner Circle X Insanity

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
The International Regional Qualifiers 2026
18:00 - 24/06

Huligani

VS

4ikibamboni

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
The International Regional Qualifiers 2026
21:00 - 24/06

Yellow Submarine

VS

Virtus.pro

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
The International Regional Qualifiers 2026
00:00 - 25/06

Power Rangers

VS

Team Vision

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
The International Regional Qualifiers 2026
03:00 - 25/06

The Bug

VS

Gg Boom

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
csgo
Digital Crusade DraculaN Season 7
01:20 - 24/06

GamerLegion

VS

Acend

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
FERJEE Rainhas do Clutch 2026 Finals
05:30 - 24/06

Atrix

VS

Shimmer

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
European Pro League Series 8 Closed Qualifier
15:00 - 24/06

Ex-mana

VS

Honvéd

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
Digital Crusade DraculaN Season 7
19:00 - 24/06

Inner Circle

VS

Sharks/Eternal Fire winner

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
Thunderpick World Championship 2026 South America Series 1
20:00 - 24/06

Lp

VS

Vasco

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
Digital Crusade DraculaN Season 7
22:00 - 24/06

Betclic Apogee Esports

VS

FOKUS/OG loser

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
Thunderpick World Championship 2026 South America Series 1
23:00 - 24/06

Isurus

VS

MIBR Academy

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
Digital Crusade DraculaN Season 7
01:00 - 25/06

AM

VS

Sharks/Eternal Fire loser

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
Thunderpick World Championship 2026 South America Series 1
02:00 - 25/06

Keyd Stars

VS

Yawara

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
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